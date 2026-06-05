В Воронеже отец-алиментщик попытался сбежать в автобусе

УФССП по Воронежской области

В Воронеже судебные приставы привлекли к административной ответственности 38-летнего мужчину, который более года не платил алименты на троих сыновей и скрывался от правосудия.

По решению суда должник обязан ежемесячно перечислять каждому из детей более 6 тысяч рублей. Однако выплаты в семью не поступали. Отец не работал и был объявлен в исполнительный розыск.

Приставы Советского районного отделения вычислили беглеца через соцсети его подруги. Выяснилось, что девушка работает в магазине по продаже пива. Сотрудники отдела разыскали продавца и организовали дежурство у ее дома.

Когда мужчина появился, он попытался скрыться, запрыгнув в подъехавший автобус. Однако на следующей остановке его уже ждали приставы.

Многодетного отца доставили в отдел и составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата алиментов»). Ему разъяснили: если долг не будет погашен, следующая встреча с приставами может закончиться уголовным делом. По закону, после административного наказания за неуплату алиментов грозит уже уголовная ответственность.