Под Воронежем у 44-летнего мужчины нашли более 500 граммов марихуаны

Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной весом 187,7 грамма и коноплей массой 354,33 грамма Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

Полицейские Бобровского района изъяли у 44-летнего жителя села Слобода крупную партию марихуаны, которую он хранил у себя дома. Общий вес запрещенных растений превысил полкилограмма. Во время обыска в надворных постройках подозреваемого нашли картонные емкости, наполненные растительной массой. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 5 июня.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной весом 187,7 грамма и коноплей массой 354,33 грамма. Мужчина не стал отрицать свою причастность и пояснил, что собирал дикорастущую коноплю в окрестностях поселка для личного употребления, после чего самостоятельно высушивал и хранил ее.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств в крупном размере. За преступление фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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