Шесть мест для купания забраковал Роспотребнадзор в Воронежской области

Фото из архива КП

В первой декаде мая Управление Роспотребнадзора по Воронежской области провело внеплановый мониторинг воды в открытых водоемах. Лабораторные исследования выявили несоответствие гигиеническим нормативам на территории городского округа Воронеж, а также в Нижнедевицком, Хохольском и Репьевском районах.

Где купаться нельзя:

Воронеж (Водохранилище):

- Санаторий им. Горького (1,2 км северо-западнее ж/д моста) — превышение по химическому потреблению кислорода (ХПК);

- Железнодорожный район (Пески) (0,8 км южнее трассы М-4 «Дон») — превышение ХПК;

- Северная граница водохранилища (120 км юго-западнее М-4) — плавающие примеси.

Нижнедевицкий район:

Пруд «Центральный» (Першинское сельское поселение) — плавающие примеси.

Хохольский район:

Безымянный пруд у северо-западной окраины р.п. Хохольский — плавающие примеси.

Репьевский район:

Пляж на реке Потудань (с. Репьевка, 1 км от пл. Победы) — плавающие примеси.

В адрес глав муниципалитетов и владельцев зон отдыха направлены предписания. Они обязаны установить аншлаги с информацией о небезопасной воде и рекомендациями не использовать водоемы для купания.

В отличие от воды, пробы песка в тех же локациях показали полное соответствие нормативам по микробиологии, химии и паразитологии.