Сирены завыли в двух районах Воронежской области ночью

В ночь со 2 на 3 июня над четырьмя районами Воронежской области силы ПВО сбили семь вражеских БПЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

4 июня в 22:25 вой сирен встревожил жителей Острогожского и Лискинского районов. В муниципалитетах объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Что касается режима атаки дронов, то он сохраняется свыше двух часов – с 21:50.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 июня в Воронежской области сбили 20 БпЛА. А в ночь со 2 на 3 июня над четырьмя районами Воронежской области силы ПВО уничтожили семь вражеских дронов.

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