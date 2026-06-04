Все марки бензина и солярка вновь взлетели в цене в Воронежской области

АИ-95 прибавил 52 копейки – в среднем литр стоит 70,79 рубля. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 25 по 31 мая в Воронежской области подорожали все марки бензина. Информацией об этом поделился Росстат.

Дизельное топливо выросло заметнее всего – 72 копейки за литр в сравнении с неделей с 18 по 24 мая (до 75,11 рубля).

АИ-98 и выше поднялся в цене на 0,59%, или на 56 копеек – с 94,45 до 95,01 рубля. При этом стоимость низкооктанового бензина (АИ-92) увеличилась в указанный период на 0,58%, или на 37 копеек – с 64,37 до 64,74 рубля.

АИ-95 прибавил 52 копейки – в среднем литр стоит 70,79 рубля. 98-й бензин подорожал на 56 копеек – до 95,01 рубля, а 92-й – на 37 копеек (литр стоит 64,74 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 4 по 10 мая колебался от двух до 28 копеек.

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