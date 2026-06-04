Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июня 2026 18:57

Опасность атаки дронов ВСУ объявили над Воронежской областью 4 июня вечером

Губернатор Гусев призывает сохранять спокойствие
Алексей СЕРГУНИН
В 21:50 4 июня в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА.

В 21:50 4 июня в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 21:50 4 июня в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

- Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, - заверил глава региона.

Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Тем временем, тем, кто находится сейчас дома, спасатели рекомендуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. А тем, кто оказался на улице, советуют зайти в ближайшее здание, подъезд или подземный переход.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 июня в Воронежской области сбили 20 БпЛА.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона