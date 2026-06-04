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НовостиПроисшествия4 июня 2026 17:00

В Воронежской области директор фирмы пойдет под суд за задержку зарплаты

Он задолжал двум сотрудникам почти 400 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального СК.

Фото пресс-службы регионального СК.

По данным следствия, что с февраля по июнь 2025 года 31-летний директор коммерческой организации не выплатил зарплату двум работникам на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома.

Эти средства он использовал на расчеты с поставщиками и подрядчиками, расходы основного производства и общехозяйственные нужды. Во время следствия фигурант добровольно возместил задолженность перед сотрудниками в полном объеме. Тем временем следователь СК арестовал его машину с учетом возможных имущественных взысканий.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ передано в суд.