22 года тюрьмы за госизмену и теракт получил воронежец

Суд установил, что в феврале 2024 года 22-летний житель Воронежа вышел на связь с представителями иностранной националистической организации, координируемой спецслужбами и признанной террористической. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант изучил правила обращения с взрывчаткой и взрывными устройствами. По заданию кураторов он сделал фото и видео машины, на которой передвигался российский военный. Получив за это денежное вознаграждение, он собирался подорвать автомобиль. Его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ, изъяв самодельное взрывное устройство.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда злоумышленник признан виновным по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Ему назначено 22 лет лишения свободы. Первые пять дет они проведет в тюрьме, а оставшиеся 17 - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 700 тысяч рублей с ограничением свободы на 18 месяцев.