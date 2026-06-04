До почти 82 тысяч рублей выросла средняя зарплата в Воронежской области

Производители одежды, наоборот, получили меньше всех - лишь 27,2 процента от среднерегионального уровня. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам марта текущего года средняя номинальная зарплата на предприятиях и в организациях Воронежской области выросла до 81988,3 рубля. Об этом информирует Воронежстат.

В сравнении с показателем, зафиксированным по итогам марта 2025 года, рост составил 14,1 процента. Но из-за проделок инфляции реальная зарплата выросла лишь на 8,3 процента.

Что касается размера жалованья по итогам первого квартала 2026 года, то средняя зарплата увеличилась до 78562 рублей, что на 14,2 процента выше прошлогодних показателей. А фактический рост составил все те же 8,3 процента.

Больше всех в марте заработали сотрудники компаний из сферы информации и связи - в 1,8 раза выше среднеобластного уровня. А вот производители одежды, наоборот, получили меньше всех - лишь 27,2 процента от среднерегионального уровня.