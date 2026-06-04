Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 16:00

Воронежские ГАИшники пришли на выручку попавшему в беду водителю

Легковушка заглохла из-за сгоревшей катушки зажигания
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

3 июня примерно в 9:00 у дома № 1 по улице Дорожной в поселке Подгоренском инспекторы ДПС Сергей Рогозин и Михаил Колосарев заметили на опасном повороте стоявший на проезжей части «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Рядом с машиной находился взволнованный 20-летний водитель. Он рассказал, что его автомобиль внезапно заглох и больше не заводился. Как он полагал, из-за сгоревшей катушки зажигания. Автоинспекторы отбуксировали машину в безопасное место, чтобы предотвратить ДТП, а после помогли водителю устранить поломку.

В случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка, ДТП или иные обстоятельства) стражи порядка призывают незамедлительно звонить по единому номеру «112» или обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона