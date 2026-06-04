Воронежские ГАИшники пришли на выручку попавшему в беду водителю

Фото пресс-службы региональной полиции.

3 июня примерно в 9:00 у дома № 1 по улице Дорожной в поселке Подгоренском инспекторы ДПС Сергей Рогозин и Михаил Колосарев заметили на опасном повороте стоявший на проезжей части «ВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Рядом с машиной находился взволнованный 20-летний водитель. Он рассказал, что его автомобиль внезапно заглох и больше не заводился. Как он полагал, из-за сгоревшей катушки зажигания. Автоинспекторы отбуксировали машину в безопасное место, чтобы предотвратить ДТП, а после помогли водителю устранить поломку.

В случае непредвиденной ситуации на дороге (поломка, ДТП или иные обстоятельства) стражи порядка призывают незамедлительно звонить по единому номеру «112» или обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

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