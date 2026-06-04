Четверо воронежцев похитили с завода 550 тонн щебня

Подельников признали виновными по п. «в» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Павловский районный суд установил, что в ноябре 2024 года четверо сотрудников предприятия по добыче гранитного щебня похитили с его территории 550 тонн для последующей продажи. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Предприятию нанесли ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей. В ходе следствия подельники возместили ущерб. Их признали виновными по п. «в» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Суд с учетом позиции прокурора назначил штраф на 570 тысяч рублей. Кроме того, иностранный грузовик стоимостью 2,8 миллиона рублей, на котором совершали преступление, конфисковали в доход государства.