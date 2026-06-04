Мужчина погиб в столкновении трактора и фуры в Воронежской области

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 4 июня на 500 километре автодороги М-4 «Дон» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 10:10 грузовик «Ситрак», за рулем которого находился 28-летний автомобилист, ехал со стороны Ростова в направлении Москвы. В какой-то момент он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди трактором под управлением 42-летнего мужчины. Из-за этого трактор отбросило в сторону разделительной полосы на металлический барьер, и он перевернулся.

В результате аварии водитель трактора от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя грузовика на «скорой» увезли в больницу.

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