Ревнивый воронежец едва не убил ухажера соседки

В ходе словесной перепалки 55-летний подозреваемый ударил молотком по голове 44-летнего оппонента. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

29 мая на улице Артамонова в Воронеже повздорили двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

55-летний подозреваемый приревновал свою новую знакомую к соседу. В ходе словесной перепалки он ударил молотком по голове 44-летнего оппонента. Потерпевшего на «скорой» увезли в больницу. Врачи диагностировали перелом лобной кости.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Помещенному в СИЗО подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

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