Воронежцы отметят день рождения Пушкина уличным чтением стихов и показом мод

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Воронежцы отметят день рождения Пушкина в необычном формате. Столица Черноземья присоединилась к Всероссийской акции «Декламируй» (6+). 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, в 17.00 в сквере у памятника поэту (пл. Ленина, 7) запланирована большая программа, которая объединит любителей поэзии, творчества и культурного наследия. Гостей ждут чтение стихотворений, творческий мастер-класс, тематический показ мод. Вход свободный.

В этот же день чуть ранее в театре оперы и балета на малой сцене состоится музыкальная читка маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (12+). Строфы из литературного шедевра прозвучат в исполнении артиста Камерного театра Андрея Мирошникова. Музыкальную атмосферу XVIII века создадут произведения великих композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Антонио Сальери и его учителя Кристофа Виллибальда Глюка. Дополнят их сочинения композитора и виртуозного скрипача Пабло де Сарасате. Музыка прозвучит в исполнении Яны Мирошниковой (скрипка) и Екатерины Задонской (фортепиано). Начало в 15.00.

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