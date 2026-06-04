В воронежском селе Ширяево выявили еще один очаг заболевания бруцеллезом

В селе Ширяево Калачеевского района обнаружен очередной эпизоотический очаг заболевания бруцеллезом. Проект приказа управления ветеринарии Воронежской области о карантине до 23 декабря размещен на портале регионального правительства.

Заболевшее животное выявили в домовладении № 37 по переулку Ленинскому 2-му.

В населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных: ярмарок, выставок и торгов, выпас животных из разных стад на одном пастбище или водопое.

Традиционно на время действия карантина запрещены лечение, ввоз и вывоз животных, включая отправку на забой, нельзя проводить выставки, ярмарки и торги с животными.

Напомним, что в апреле этого года в Ширяево уже вводили карантин по бруцеллезу (зоонозной инфекции, передающейся от больных животных к человеку).

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