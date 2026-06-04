Про пять самых востребованных профессий лета рассказали воронежцам

В прошлом месяце в Воронежской области открылись более 11,2 тысяч новых вакансий. По информации портала hh.ru, на пять самых востребованных процессий приходится 35 процентов вакансий.

Работодатели больше всего нуждаются в операторах производственной линии (13 процентов), разнорабочих, менеджерах по продажам (по восемь), продавцах-консультантах, кассирах, водителях и экспедиторах (по четыре).

При этом одни из самых высоких зарплат предлагают разнорабочим (медианный показатель - 123,2 тысячи рублей), водителям (98,9) и менеджерам по продажам (87,4).

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