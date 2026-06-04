Запускают электричку до Воронежского заповедника

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Воронежцы смогут добраться до биосферного заповедника имени Пескова на электричке. Пригородный электропоезд №6931/6932 будет курсировать с 5 июня по пятницам, субботам, воскресеньям.

Электричка отправляется от ж/д вокзала «Воронеж-1» в 9.12 по маршруту Березовая Роща - Отрожка - Бровская - Сомово - Дубовка - Углянец - Графская - о.п. им. Пескова - Усадьба Соколовых - Хава. На остановочный пункт им. Пескова состав прибудет в 10.33, это в 200 метрах от входа на Центральную усадьбу заповедника.

Обратно электричка отправится от остановки «о.п. им. Пескова» в 14.48 и прибудет на ж/д вокзал «Воронеж-1» в 16.05.

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