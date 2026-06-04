В Воронеже студентка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Девушка послушно сняла сбережения, сложила наличные в коробку и передала их курьеру для сохранности. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

23-летней жительнице Воронежа позвонил лжекурьер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Аферист попросил сообщить код из СМС, дабы оформить доставку посылки. Затем он убедил студентку назвать адрес и паспортные данные, так как код оказался неверным.

Ну а дальше все развивалось по классике жанра – девушку поочередно атаковали представители ряда ведомств, после чего она послушно сняла сбережения, сложила наличные в коробку и передала их курьеру для сохранности. Суммарно лишилась почти 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

3 июня от проделок киберпреступников пострадали трое жителей Воронежской области. Суммарный ущерб составил около трех миллионов.