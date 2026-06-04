Задерживаются 12 крымских поездов, следующих через Воронежскую область

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4 июня задерживается двенадцать поездов «Таврия», проходящих через Воронежскую область. Ограничения связаны с авиационной опасностью в Крыму, из-за которых закрывали железную дорогу и Крымский мост. Сейчас движение уже возобновлено в связи отбоем опасности БПЛА, но поезда начинают движение постепенно. Как сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезд №464С Феодосия - Москва отправится из Феодосии не ранее 15.00.

Кроме того, по состоянию на 12.00 в пути задерживаются поезда «Таврия», следующие в Крым:

- №092 Москва - Севастополь отправлением 2 июня следует с опозданием на 6 часов

- №463 Москва - Феодосия отправлением 2 июня - на 6 часов

- №028 Москва - Симферополь отправлением 3 июня - на 5 часов

- №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 2 июня - на 4,5 часа

- №474 Смоленск - Симферополь отправлением 2 июня - на 1,5 часа

- №097 Москва - Симферополь отправлением 3 июня - на 1,5 часа

Из Крыма:

- №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 3 июня - на 6,5 часов

- №174 Евпатория - Москва, отправлением 3 июня - на 5,5 часов

- №092 Симферополь - Москва, отправлением 3 июня - на 10 часов

- №098 Симферополь - Москва отправлением 4 июня - на 7,5 часов

- №076 Симферополь - Омск отправлением 4 июня - на 7,5 часов

Время задержки в пути может измениться. Если нужна информация по ситуации, звоните по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.