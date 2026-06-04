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НовостиПроисшествия4 июня 2026 10:00

В райцентре под Воронежем Kia Sportage столкнулась с трактором

В воронежском райцентре женщина пострадала в столкновении кроссовера с трактором
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня в Воронежской области произошло ДТП с трактором. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в 14.07 в Павловске столкнулись Kia Sportage и трактор Hyundai Solaris.

В аварии пострадала 39-летняя пассажирка кроссовера, женщину с травмами доставили в Павловскую райбольницу.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в воронежском хуторе пострадал водитель перевернувшейся «Газели».

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