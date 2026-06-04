На хуторе под Воронежем «Газель» вылетела в кювет

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Водитель пострадал в перевернувшейся «Газели» на хуторе Луговой Подгоренского района Воронежской области днем 3 июня. Авария произошла в 12.31. Шофер не справился с управлением и вылетел в кювет.

На помощь 56-летнему водителю приезжали спасатели. Пострадавшего госпитализировали в Россошанскую райбольницу, сообщили в главном управлении МЧС России по Воронежской области.

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