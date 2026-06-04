На трассе под Воронежем отлетевшее колесо убило мужчину

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже будут судить водителя, по вине которого погиб мужчина. ДТП произошло почти год назад - в начале июля 2025 года на 499-м километре автодороги М-4 «Дон».

Водитель грузовика JH6 (FAV) с полуприцепом, следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не заметил на обочине справа припаркованную фуру с полуприцепом, рядом с которой лежало колесо. Шофер не сбросил скорость, сбил колесо, которое отбросило на мужчину, который занимался ремонтом. Он травм он погиб на месте.

Теперь водителя будут судить за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело поступило в Центральный райсуд Воронежа.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.