На трассе под Воронежем 7-летний ребенок пострадал в столкновении «ВАЗ 2115» с грузовиком

фото ГАИ Воронежской области

Автоинспекторы разбираются в причинах аварии в Аннинском районе Воронежской области, в которой днем 3 июня пострадал ребенок.

ДТП произошло примерно в 13.30 на 360-м километре автодороги «Р-298». По предварительным данным Госавтоинспекции, 30-летний водитель «ВАЗ 2115» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся фуры с полуприцепом и врезался в нее.

В результате ДТП пострадал 7-летний пассажир «ВАЗ 2115», его доставили в больницу.

За 3 июня в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 77 ДТП, в них пострадали шесть человек и один погиб.

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