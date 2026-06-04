Воронежцев предупредили о дождях на трассе М4

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Автодор предупредил воронежских водителей о непогоде на трассе М4 «Дон» 4 июня.

- После полудня ожидается дождливая погода на трассе М-4 «Дон» на протяжении от Москвы до Воронежа, - отметили в дорожном ведомстве.

В непогоду избегайте резких маневров и всегда включайте поворотники. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не останавливайтесь на обочинах трасс - это смертельно опасно.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 4-5 июня в области ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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