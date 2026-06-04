Предъявили обвинение похитителям ребенка в воронежских Лисках

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В Лисках Воронежской области следователи предъявили обвинение похитителям ребенка, которые ранее были заключены под стражу. Как писал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел вечером 26 мая 2026 года на пляже около улицы Машина. Пьяные сожители повздорили с 11-летним мальчиком, отдыхавшим поблизости. Желая проучить ребенка, они его насильно посадили в машину и отвезли к себе домой, где удерживали против воли до момента освобождения его силовиками.

- Продолжается установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в региональном управлении СК России по Воронежской области.

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