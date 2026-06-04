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НовостиПроисшествия4 июня 2026 6:47

Воронежец украл на маркетплейсе смартфоны почти на полмиллиона рублей

Житель Воронежа получил 1,5 года принудительных работ за грабеж маркетплейса
Ярослав ИВАНОВ
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Левобережный райсуд приговорил жителя Воронежа к 1,5 годам принудительных работ за грабеж маркетплейса.

Мужчина заказал четыре смартфона, наушники и много недорогих товаров. Эта мелочь нужна была для отвлечения внимания сотрудника пункта выдачи. Придя на ПВЗ за заказом, воронежец долго «ковырялся» в этой куче, незаметно рассовав по карманам дорогостоящие гаджеты, а потом ушел. Сотрудница ПВЗ спохватилась и пыталась остановить клиента, но тот проигнорировал ее требования и скрылся с похищенным. Продавцу товаров тем самым был причинен ущерб на сумму 471 тыс рублей.

Суд признал виновным воронежца в грабеже в крупном размере и приговорил к 1,5 годам принудительных работ с отчислением 10% зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе Левобережного райсуда.

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