В воронежском зоопитомнике родился детеныш яков

фото: Воронежский ззоопарк

В середине мая увеличилась коллекция зоопитомника «Червленый Яр», который является подразделением Воронежского зоопарка. Пополнением произошло в семье тибетских яков. Специалисты пока не смогли определить пол малыша, приближаться к нему пока опасно.

- Мама старается оберегать игривого малыша от глаз посетителей, кормит его молоком и заботливо подзывает к себе... забавным похрюкиванием. Он уже вовсю проявляет свой задорный и веселый характер, - сообщили в зоопитомнике.

Посетители уже могут посмотреть на детеныша яков в вольере.

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