Воронежцев ждет жара +27

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Нестандартная для июня прохлада в Воронежской области, наконец, сменится по-настоящему летней погодой. Тепло уже пришло в регион.

В четверг, 4 июня, и пятницу, 5 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами и от +21 до +26 градусов по области.

Но уже в субботу, 6 июня, осадки прекратятся, и воздух прогреется до +27 по региону, в Воронеже ожидается до +25.

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