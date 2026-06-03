Власти Воронежской области подтвердили достаточный запас топлива в регионе

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Ситуация с топливом в регионе остается стабильной, заявили в областном правительстве 3 июня. На текущий момент в Воронежской области имеется достаточный запас бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизеля, а также выстроена вся необходимая товаропроводящая цепочка для удовлетворения потребностей населения.

Как уточнили власти, лишь на одной из местных сетей в настоящий момент фиксируется нехватка АИ-92 — и сугубо по внутренним причинам. На автозаправочных станциях, относящихся к федеральным сетям, дефицита не наблюдается, ситуация оценивается как стабильная.

В правительстве добавили, что порядка 95% рынка в регионе занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку. При условии отсутствия искусственного ажиотажа и повышенного спроса, по прогнозу на ближайшую перспективу, отпуск бензина будет производиться в штатном режиме.

Также в ведомстве напомнили, что ряд автозаправочных станций, как и ранее, не производит продажу топлива в тары (канистры) по причинам безопасности.