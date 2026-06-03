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НовостиОбщество3 июня 2026 16:25

Прокуратура добилась выплат воронежской семье погибшей участницы СВО

Матери и несовершеннолетнему сыну погибшей добровольца ДНР будет перечислено свыше 600 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива кП

Фото из архива кП

Прокуратура Хохольского района провела проверку по обращению местной жительницы, чья дочь погибла при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 4 июня.

Установлено, что женщина проходила военную службу по контракту в Народной милиции ДНР, после чего принимала участие в СВО. При исполнении боевого задания она погибла, оставив несовершеннолетнего сына, который сейчас проживает с бабушкой.

Члены семьи погибшей имеют право на получение материальной помощи, однако оформить выплаты длительное время не могли — из-за отсутствия регистрации на территории Воронежской области. Прокуратура района обратилась в суд с целью установить юридический факт постоянного проживания семьи в регионе. Суд требования удовлетворил.

В результате матери и сыну погибшей участницы СВО будет выплачено свыше 600 тыс. рублей. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры до полного получения положенных средств.