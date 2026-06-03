Прокуратура добилась выплат воронежской семье погибшей участницы СВО

Фото из архива кП

Прокуратура Хохольского района провела проверку по обращению местной жительницы, чья дочь погибла при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 4 июня.

Установлено, что женщина проходила военную службу по контракту в Народной милиции ДНР, после чего принимала участие в СВО. При исполнении боевого задания она погибла, оставив несовершеннолетнего сына, который сейчас проживает с бабушкой.

Члены семьи погибшей имеют право на получение материальной помощи, однако оформить выплаты длительное время не могли — из-за отсутствия регистрации на территории Воронежской области. Прокуратура района обратилась в суд с целью установить юридический факт постоянного проживания семьи в регионе. Суд требования удовлетворил.

В результате матери и сыну погибшей участницы СВО будет выплачено свыше 600 тыс. рублей. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры до полного получения положенных средств.