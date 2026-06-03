В воронежском онкоцентре пожарные на учениях потушили горевшую реанимацию

Фото - ГУ МЧС по региону

В Воронеже на базе областного онкологического центра 3 июня состоялись пожарно-тактические учения. По замыслу, возгорание произошло в отделении реанимации на третьем этаже Радиотерапевтического корпуса, площадь условного пожара составила 21 квадратный метр. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Согласно вводной, огонь распространялся по горючим материалам, а в здании находилось 78 человек (по данным администрации). Из них 60 покинули корпус самостоятельно, 18 оставались внутри к моменту прибытия первых подразделений.

Фото - ГУ МЧС по региону

Сигнал о возгорании поступил оперативно, на место незамедлительно выехали расчеты пожарно-спасательных частей Воронежа. Огнеборцы прибыли в считанные минуты.

Целью учений стала проверка готовности личного состава к спасательным работам и тушению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также отработка работы штаба. Благодаря профессиональным и слаженным действиям всех участников условный пожар ликвидировали в кратчайшие сроки, люди были полностью эвакуированы, пострадавших (погибших) нет.

В ходе мероприятия личный состав показал достаточный уровень подготовки и взаимодействия при проведении аварийно-спасательных работ. Организаторы отметили, что подобные учения повышают реальную готовность к нештатным ситуациям и помогают заранее предусмотреть возможные трудности при тушении реального пожара.