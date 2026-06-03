Воронежца приговорили к обязательным работам за перевод денег нежелательной в России организации

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Центральный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя Владимира И. Мужчина признан виновным в предоставлении средств для деятельности международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Государственное обвинение в суде поддержал представитель прокуратуры Центрального района. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 3 июня.

Как установило следствие и суд, в феврале 2024 года осужденный, разделяя идеологию общественного движения, которое признано международной неправительственной организацией с нежелательной на территории РФ деятельностью, осуществил безналичные денежные переводы на нужды этой структуры. Отмечается, что активисты данной организации выполняли указания, полученные от кураторов иностранного государства.

С учетом позиции гособвинения суд назначил виновному наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.