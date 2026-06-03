В Воронеже будут судить двух адвокатов-решальщиков, вымогавших 5 млн рублей

Фото из архива КП

Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела в отношении двух адвокатов из Воронежа. Им инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СКР по региону 3 июня.

По данным следствия, в мае 2025 года к одному из адвокатов обратился мужчина с просьбой оказать юридическую помощь его сыну, который обвинялся в преступлении против половой неприкосновенности. В конце августа те потребовали от отца 5 миллионов рублей. Свои услуги они объяснили просто: часть денег якобы должна была пойти потерпевшей, а оставшаяся сумма — сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

11 сентября 2025 года один из адвокатов был задержан с поличным сотрудниками СК России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ и управления Росгвардии. Он получил требуемую сумму от доверчивого клиента.

Следствие подчеркивает: адвокаты прекрасно осознавали, что у них нет никаких юридических или иных полномочий влиять на процессуальные решения должностных лиц.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению самого потерпевшего, а также на основе материалов оперативников УФСБ. Несмотря на то что один из адвокатов не признал вину, следователи собрали неопровержимую доказательную базу: показания свидетелей и потерпевшего, оперативные материалы, протоколы осмотров, выемок и очных ставок.

В настоящий момент обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.