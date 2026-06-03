Воронежский наркокурьер получила 8 лет колонии за попытку сбыта мефедрона через интернет

Фото из архива КП

В Воронеже осуждена местная жительница, участвовавшая в интернет-торговле наркотиками. Центральный районный суд вынес приговор 36-летней Олесе П. по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием сети «Интернет» в составе организованной группы). об этом рассказали в региональной прокуратуре 3 июня.

Как установлено следствием, с июля по декабрь 2024 года женщина активно распространяла мефедрон на территории города. Действуя в составе организованной преступной группы, она оборудовала тайники-закладки с синтетическим наркотиком. Злоумышленницу задержали при очередной попытке сбыта крупной партии.

В ходе судебного процесса женщина свою вину не признала и заявила о непричастности к сбыту. Однако государственный обвинитель представил достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастников осужденной выделено в отдельное производство.