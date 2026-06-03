Настоятель храма под Воронежем получил 6,5 лет колонии за покушение на убийство жены

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13 февраля 2026 года в квартире настоятеля храма села Медвежье, жителя Семилук, разыгралась трагедия. Вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой. В какой-то момент он взял нож, подошел к лежащей на диване супруге и с размаху нанес удар в область груди.

Мужчина действовал умышленно — он хотел причинить смерть. Однако довести задуманное до конца ему помешали два обстоятельства: потерпевшая смогла оттолкнуть нападавшего. Их малолетний сын вмешался в происходящее и отнял нож.

Женщина выжила благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи. Полученное повреждение медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью (опасный для жизни).

2 июня Семилукский районный суд Воронежской области вынес приговор. Мужчина отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима. А также должен выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей — миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.