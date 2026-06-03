Бастрыкин взял на контроль дело воронежской сироты, которой годами не дают квартиру

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Жительница Воронежа, оставшаяся без попечения родителей, добивается положенного ей по закону жилья через следственные органы. Несмотря на решение суда, вступившее в силу в этом году, девушка до сих пор не получила благоустроенную квартиру, хотя числится в очереди на получение жилья с 2017 года. Девушка обратилась в приемную Александра Бастрыкина в соцсетях. Об этом в региональном СУ СК рассказали 3 июня.

После того как информация была принята к рассмотрению, региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

Теперь ход расследования находится под личным контролем главы СКР. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Следственного комитета Михаилу Селюкову лично доложить о промежуточных результатах дела и о том, какие конкретные шаги предпринимаются, чтобы девушка наконец получила положенное ей жилье.

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