В двух селах Воронежской области ввели трехмесячный карантин из-за бешенства

Фото из архива КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжения о введении ограничительных мероприятий в двух районах региона. Документы опубликованы на официальном портале облправительства.

Первый случай заражения подтвердился в частном доме на улице Мамаев Проток, 96 в городе Новохоперске. Карантинной зоной объявили территорию в радиусе одного километра от очага, а также участок, ограниченный улицами Карла Маркса, Пролетарская, Чапаева, Феоктистова, Индустриальная, Советская, Крылова, Мичурина и Степана Разина.

Второй инцидент зафиксирован в селе Поляна Грибановского района — больное животное обнаружено в частном подворье на улице Школьной, 97. Здесь карантин вводится на всем пространстве населенного пункта.

Ограничения будут действовать три месяца — до 3 сентября 2026 года. На это время под запрет попадают лечение животных, их ввоз и вывоз, а также съем шкур. Кроме того, нельзя проводить ярмарки, выставки и другие массовые мероприятия с участием животных. Посещать закрытые территории разрешено только ветеринарным специалистам.