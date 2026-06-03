Воронежец отдал мошенникам 2,6 млн рублей после звонка о замене домофона

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Воронежец на пенсии лишился крупной суммы из-за цепочки обманных звонков. Все началось безобидно: предложение заменить домофон, просьба продиктовать код из сообщения. А через несколько часов на проводе уже был «Росфинмониторинг» с леденящими душу новостями о финансировании терроризма.

Психологическое давление сработало безотказно. Мужчина сначала обналичил свои сбережения — 1,6 млн рублей, а затем отправился в банк уже за кредитными деньгами. Еще 1 млн он перевел незнакомцам, которых никогда не видел. Общий счет: 2 миллиона 650 тысяч рублей ущерба.

По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено дело. Но вернуть средства будет крайне сложно — деньги ушли по подконтрольным аферистам счетам.

Статистика антирекорда: только за прошедшие сутки жертвами обмана в регионе стали 8 граждан, а у еще одного списали деньги с карт. Общая «добыча» злоумышленников приблизилась к 7,5 млн рублей.