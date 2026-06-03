В шести районах Воронежской области ожидается рост популяции саранчи

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Из-за теплой погоды и нехватки дождей в Воронежской области сложились условия, комфортные для размножения саранчи. В ближайшее время специалисты прогнозируют появление личинок итальянского пруса. Наиболее внимательными стоит быть жителям шести районов: Новохоперского, Поворинского, Борисоглебского, Богучарского, Россошанского и Подгоренского. Об этом сообщили 2 июня в администрации Бутурлиновского района со ссылкой на филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области.

Хотя майские перепады температур немного притормозили развитие насекомых, сейчас ситуация может измениться. Чтобы защитить урожай, аграриям рекомендуют уже сейчас тщательно осмотреть поля и прилегающие земли, где чаще всего собираются вредители.

При этом на севере области обстановка пока спокойная. Недавняя проверка на границе Эртильского и Мордовского районов показала, что на площади в 156 гектаров саранчи нет. Специалисты продолжают следить за ситуацией, чтобы вовремя заметить распространение насекомых в других частях региона.