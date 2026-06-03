Жительнице Воронежа предъявлено обвинение в мошенничестве при получении соцвыплаты

Фото из архива КП

Следственным комитетом по Воронежской области предъявлено обвинение 25-летней местной жительнице по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

По данным следствия, в мае 2024 года девушка обратилась за государственной помощью, заключив социальный контракт. Чтобы получить выплату, она предоставила ложные сведения о своих доходах, занизив их до уровня ниже прожиточного минимума.

Однако оперативники выяснили, что реальный доход обвиняемой от косметологических услуг и оборота ценных бумаг значительно превышал установленный в регионе минимум. На основании поданных документов ей перечислили единовременную выплату — более 300 тысяч рублей на развитие бизнеса, чем был причинен ущерб бюджетам разных уровней.

Ситуация получила широкий общественный резонанс. В соцмедиа и СМИ тиражировалась версия защиты о том, что доход был превышен всего на 168 рублей, а уголовное дело якобы незаконно.

Следственное управление официально заявляет: эти доводы полностью опровергаются собранными доказательствами. Вина обвиняемой подтверждается показаниями свидетелей, банковской документацией о движении средств по счетам, материалами ГУ МВД и данными налоговых органов.