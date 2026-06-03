Воронежские врачи вернули 61-летнему мужчине возможность ходить без жуткой боли

. Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Житель Воронежа смог избавиться от изнуряющей боли, которая лишала его возможности нормально ходить. После проведенного в городской больнице №11 вмешательства 61-летний мужчина уже через несколько дней смог вернуться к привычным движениям без прежних страданий.

Проблемы со здоровьем у пациента начались за несколько месяцев до обращения в стационар. Состояние постепенно ухудшалось, а острая боль в пояснице начала «стрелять» в левую ногу. Конечность слабела, теряла чувствительность, и передвигаться становилось все труднее. Стандартное консервативное лечение не давало результатов, а неврологические нарушения продолжали нарастать, поэтому врачи решили, что необходимо хирургическое вмешательство.

Комплексное обследование выявило разрушение межпозвонковых суставов, повреждение дисков и развитие корешкового синдрома — состояния, при котором сдавливаются нервные окончания. Кроме того, у мужчины обнаружили синовиальную кисту, которая давила на позвоночный канал, провоцируя развитие симптомов.

Во время операции нейрохирурги провели декомпрессию позвоночного канала и удалили мешавшую кисту. Уже на следующий день боль отступила, а слабость в ноге начала проходить.

Благодаря восстановительной терапии все двигательные функции полностью вернулись в норму всего за неделю. На 11-й день пациента выписали домой под наблюдение врачей.

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