Треть компаний в Воронеже раскошелятся на летние корпоративы

Фото из архива КП

Лето — не повод забывать о работе, но 30% воронежских компаний все же запланировали корпоративы в теплые месяцы. К такому выводу пришли аналитики SuperJob - сервиса по поиску работы.

Правда, почти половина (46%) от праздников отказались. Возможно, берегут бюджет или просто устали от офисных посиделок. А у кого гулянка все-таки состоится — там предпочтения распределились так:

Фуршет — классика, удобно и скромно;

Пикник с шашлыками — дача, природа, запах дымка;

Тимбилдинги — полезно для сплочения.

Часть компаний выберет спорт, туристические вылазки или выезды в дома отдыха.

Что с деньгами? Из тех, кто планирует вечеринку и может сравнить с прошлым годом, только 25% заявили об увеличении бюджета. У 30% траты остались на уровне лета 2025 года. А 21% — урезали.