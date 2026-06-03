Суд усилил наказание виновнику аварии, сбившему двух пешеходов в центре Воронежа

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Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о трагической аварии, произошедшей в ночь на 5 июля 2024 года в центре города. Водитель автомобиля «Лада Гранта», ранее приговоренный к двум годам колонии-поселения, проведет в местах лишения свободы на год больше — суд счел первоначальное наказание слишком мягким и усилил приговор до трех лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 3 июня.

По данным следствия, водитель не пропустил людей на нерегулируемом переходе у дома № 56 на Проспекте Революции и сбил двоих пешеходов. Один из пострадавших погиб на месте, второй получил тяжелые травмы. Районный суд изначально назначил виновнику два года лишения свободы, однако прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения.

В ходе апелляции суд назначил дополнительную медицинскую экспертизу, чтобы проверить связь между травмами выжившей пострадавшей и ее смертью, наступившей позже — в октябре 2025 года.

Исследование показало, что эти события не связаны, поэтому переквалифицировать дело не стали. Тем не менее, судебная коллегия признала необходимость более строгого наказания: помимо увеличения срока в колонии до трех лет, осужденному запретили садиться за руль в течение трех лет вместо двух.