Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 9:53

В Воронежской области пожарные тушили пивзавод

Предприятие полыхало в Правой Хаве
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Вечером 3 июня в селе Правая Хава Верхнехавского района загорелся пивзавод «Райт» на улице Леваневского. Сигнал на пульт спасателям поступил в 19:07. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

На место ЧП прибыли четыре отделения пожарно-спасательных частей плюс добровольная команда — всего 19 человек и пять машин. Огонь успел пройтись по мастерской в цехе (30 кв. метров, она повреждена), зацепил потолки на складе, в пристройке и межэтажное перекрытие. Уже через 43 минуты открытое горение сбили

Главное — людей внутри не было, никто не пострадал.