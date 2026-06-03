В Воронежской области пожарные тушили пивзавод

Фото из архива КП

Вечером 3 июня в селе Правая Хава Верхнехавского района загорелся пивзавод «Райт» на улице Леваневского. Сигнал на пульт спасателям поступил в 19:07. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

На место ЧП прибыли четыре отделения пожарно-спасательных частей плюс добровольная команда — всего 19 человек и пять машин. Огонь успел пройтись по мастерской в цехе (30 кв. метров, она повреждена), зацепил потолки на складе, в пристройке и межэтажное перекрытие. Уже через 43 минуты открытое горение сбили

Главное — людей внутри не было, никто не пострадал.