Под Воронежем подросток угнал «девятку» после конфликта у ночного клуба

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Борисоглебске полицейские раскрыли угон легкового автомобиля «ВАЗ 21093», совершенный местным подростком. С заявлением о пропаже транспортного средства в дежурную часть обратился 20-летний владелец машины, который оставил ее припаркованной у развлекательного заведения на улице Первомайской. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 3 июня.

По предварительным данным, у потерпевшего и 17-летнего подозреваемого прямо у клуба возник конфликт. Затаив обиду, юноша решил отомстить оппоненту: дождавшись, пока владелец авто отойдет, он проник в салон и перегнал машину на соседнюю улицу.

На допросе задержанный признал свою вину. Он рассказал оперативникам, что завести двигатель «ВАЗа» ему не удалось, поэтому он вручную оттолкал автомобиль на сто метров от места происшествия.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», за что ему может грозить до пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде.