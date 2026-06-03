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НовостиОбщество3 июня 2026 9:16

Воронежскую область 4 июня накроют грозы

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области в четверг, 4 июня, будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение распространяется на период с 06:00 до 18:00.

По данным прогностической карты ЦФО Гидрометцентра России, неблагоприятные погодные условия продержатся в регионе 12 часов — с утра до вечера. В это время местами по региону ожидаются грозы. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности ограничить нахождение на улице в эпицентр непогоды.

Температура воздуха 4 июня: днём ожидается до +24°C.