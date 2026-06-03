60% воронежцев еще не были в отпуске в 2026 году

Большинство воронежцев традиционно выбирают отдыхать летом Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более половины работающих жителей Воронежской области пока не использовали ни одного дня отпуска с начала года. Согласно недавнему исследованию, проведенному аналитиками сервисов hh.ru и «Островок», 60% опрошенных продолжают работать без перерыва, 27% успели отдохнуть лишь частично, и только 6% уже использовали все положенные дни.

Статистика заметно различается в зависимости от сферы деятельности. Например, чаще всего уже успели полностью отдохнуть сотрудники сельского хозяйства — среди них таких 16%. В то же время большинство представителей творческих профессий — 65% — свой отпуск еще не начинали.

Большинство воронежцев традиционно выбирают отдыхать летом. 54% хотят уйти в отпуск в августе, 50% — в июле, а 40% — в июне. Самыми непопулярными месяцами стали март и январь, что объясняется как погодными условиями, так и невыгодным расчетом отпускных в периоды с небольшим количеством рабочих дней.

При этом график зависит и от специфики работы. Например, учителя и научные сотрудники чаще уходят на отдых именно летом, а работники агропромышленного комплекса нередко выбирают для этого позднюю осень или начало года.

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