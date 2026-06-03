Под Воронежем «Павловскводоканал» через суд обязали наладить качество воды

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В Павловском районе суд встал на сторону Роспотребнадзора в споре с муниципальным предприятием «Павловскводоканал». Ресурсоснабжающую организацию обязали устранить нарушения санитарных норм и начать полноценно проверять воду, которую получают жители района. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 3 июня.

После анализа, проведенного специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в 2025 году, выяснилось, что предприятие практически не проводило обязательный производственный контроль качества воды. Суд подчеркнул, что такое халатное отношение к правилам нарушает законные права граждан на безопасную окружающую среду и потенциально создает угрозу для здоровья потребителей.

Согласно решению суда, у «Павловскводоканала» есть три месяца на исправление ситуации. За это время предприятие должно обновить свою программу контроля, охватить лабораторными проверками все объекты водоснабжения и начать регулярно проводить необходимые исследования воды.

Решение вступит в силу в ближайшее время, после чего компания будет обязана отчитаться о выполнении всех требований.

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