Аграрный центр выплатит более 3,6 миллиона воронежскому пчеловоду за гибель насекомых

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Воронежский областной суд обязал аграрный научный центр имени Докучаева выплатить более 3,6 миллиона рублей местному пчеловоду. Судебная коллегия подтвердила решение нижестоящей инстанции, признав вину учреждения в массовой гибели насекомых из-за нарушения правил использования пестицидов на посевах гороха. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 2 июня.

Ровно год назад в Таловском районе пасека пострадавшего оказалась в зоне воздействия ядохимиката «Восторг, КС». Выяснилось, что аграрии не предупредили владельца пасеки должным образом: в газетном объявлении не было указано ни название препарата, ни точные сроки обработки, ни кадастровый номер участка, что является обязательным по закону. К тому же сам способ использования пестицида на горохе нарушал установленный регламент.

Научный центр пытался оспорить вердикт, настаивая на отсутствии своей вины, однако суд оставил решение без изменений. Теперь учреждение обязано возместить пострадавшему не только сам ущерб, но и судебные расходы. В случае нехватки средств у института выплаты будут произведены за счет государства в лице Министерства науки и высшего образования РФ и Росимущества. Решение уже вступило в законную силу.