В Воронеже жителей двух домов на улице 25 Января 4 июня оставят без воды

В ресурсоснабжающей организации напомнили, что после возобновления подачи воды она может временно изменить цвет Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, специалисты коммунальных служб проведут плановые работы по замене задвижки на водопроводной сети. Из-за этого с 10:00 до 18:00 холодное водоснабжение будет ограничено по адресам: ул. 25 Января, 38 и 46. Информацией поделилась пресс-служба РВК-Воронеж.

В ресурсоснабжающей организации напомнили, что после возобновления подачи воды она может временно изменить цвет:

— Это происходит из-за контакта труб с кислородом во время проведения работ, из-за чего на внутренних стенках образуется слой ржавчины. Как только систему запустят, магистральные сети промоют, и качество воды придет в норму.

В коммунальной службе подчеркивают, что такая вода не несет никакой опасности для здоровья.